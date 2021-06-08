Ротенберг считает, что игроки сборной России не выполнили установку тренера в матче ЧМ с Канадой

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг назвал одну из причин поражения национальной команды в четвертьфинале чемпионат мира против Канады (1:2ОТ).

«В овертайме была установка сохранять шайбу и бросать, только когда есть стопроцентный голевой момент. Это обсуждалось и рисовалось, но вы видели, что все получилось ровно наоборот. Был минимальный контроль шайбы, бросали отовсюду. Контроль шайбы был у канадцев. Это было невыполнение установки? Получается, так. Тренер не говорил бросать, это было решением игроков, тренеры говорили сохранять шайбу», - приводит ТАСС слова первого вице-президента ФХР.

Напомним, что решающую шайбу на 62-й минуте матча Россия - Канада забросил нападающий Эндрю Манджипани.

Североамериканская команда стала чемпионом мира, переиграв в финале команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.