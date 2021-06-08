Дацюк - о чемпионате мира в Риге: Не смотрел, без болельщиков - это непонятный турнир

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк рассказал, что не смотрел чемпионат мира-2021 из-за отсутствия зрителей на трибунах.

«Не смотрел чемпионат мира. Вообще не считаю, что это был чемпионат мира, потому что без болельщиков на трибунах - это был просто какой-то непонятный турнир. Для меня играть без болельщиков - это скучно, в этом нет смысла», — цитируют олимпийского чемпиона «РИА Новости».

Напомним, что до 1 июня матчи ЧМ-2021 проходили без болельщиков Затем на игры допускали ограниченное количество зрителей, которые были привиты от коронавируса или переболели COVID-19.