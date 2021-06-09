Капризов - о дебютном сезоне в НХЛ: Все шло хорошо, жаль, что вылетели в первом раунде

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от своего дебютного сезона в НХЛ.

«Очень жаль, что мы вылетели в первом же раунде. Но я рад, что вернусь домой и увижу семью. В течение сезона не было ничего сверхсложного. Есть вещи, над которыми мне нужно работать и которые нужно исправлять. Было труднее адаптироваться вне льда. В игре все само собой получалось. Хорошие товарищи по команде. Я люблю находиться как в раздевалке, так и на льду», — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

Отметим, что Капризов провел 62 матча, в которых набрал 54 (29+25) очка. «Миннесота» уступила «Вегасу» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4)