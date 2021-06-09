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09 июня 08:05
автор: Степан Шереметьев

Шатаут Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Встреча прошла на льду «PNC-арены».

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Каролину» - 2:0.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отличились Брэйден Пойнт и Росс Колтон. Форвард Никита Кучеров провел на льду 17 минут 10 секунд и отдал результативную передачу, которая позволила ему догнать Павла Дацюка по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. Вратарь Андрей Василевский отразил все 29 бросков, оформив шатаут. Защитник Михаил Сергачев отыграл 24 минуты 29 секунд.

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на площадке 17 минут 3 секунды, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Тампы». Команда вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» - «Бостон Брюинз» (3-2 в серии).

НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд

«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Пойнт (Кучеров, Киллорн), 24:06 (бол.)

0:2 – Колтон (), 49:04

Вратари: Неделькович 23/25 – Ан. Василевский 29/29

Счет в серии: 1-4.

источник: «Советский спорт»
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