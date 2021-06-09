Шатаут Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Каролину» - 2:0.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отличились Брэйден Пойнт и Росс Колтон. Форвард Никита Кучеров провел на льду 17 минут 10 секунд и отдал результативную передачу, которая позволила ему догнать Павла Дацюка по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. Вратарь Андрей Василевский отразил все 29 бросков, оформив шатаут. Защитник Михаил Сергачев отыграл 24 минуты 29 секунд.

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на площадке 17 минут 3 секунды, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Тампы». Команда вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» - «Бостон Брюинз» (3-2 в серии).

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд