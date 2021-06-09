Василевский признан лучшим игроком пятого матча серии между «Тампой» и «Каролиной»

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в гостях переиграла «Каролину» - 2:0.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим игроком встречи, отразив все 29 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, забросивший победную шайбу. Третья звезда - форвард «молний» Росс Колтон, забивший второй гол.
Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Лайтнинг». «Тампа» вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» - «Бостон Брюинз» (3-2 в серии).
источник: NHL (НХЛ)