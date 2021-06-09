«Вегас» одержал волевую победу над «Колорадо» и повел в серии Кубка Стэнли

В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вегас» переиграл «Колорадо» - 3:2.

Примечательно, что после двух периодов «Эвеланш» вели со счетом 2:0 благодаря голам Брэндона Саада (20-я минута) и Йоонаса Донского (37). «Голден Найтс» отыгрались усилиями Алекса Така (42) и Джонатана Маршессо (45). Победную шайбу в овертайме забросил Марк Стоун (62). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на площадке 19 минут 47 секунд и закончил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса». Шестой матч команды проведут 11 июня на домашнем льду «Голден Найтс».

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

«Колорадо» – «Вегас» – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)