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09 июня 09:15
автор: Степан Шереметьев

Василевский благодаря шатауту в матче с «Каролиной» установил рекорд НХЛ

Голкипер отразил все 29 бросков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины» (2:0) оформил шатаут. Россиянин отразил все 29 бросков и был признан первой звездой.

Василевский стал первым голкипером в истории, оформившим шатауты в заключительных матчах трех серий подряд. Андрей отстоял на ноль в решающем, шестом матче финальной серии минувшего сезона против «Даллас Старз» (2:0) и не пропустил ни гола в шестой игре с «Флоридой Пантерз» (4:0) в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, что «Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ, где сыграет с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» - «Бостон Брюинз» (3-2 в серии).

источник: NHL (НХЛ)
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