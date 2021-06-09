«Он выручал нас весь год». Пойнт - о Василевском

Форвард «Тампы-Бэй» Брэйден Пойнт поделился мнением о голкипере Андрее Василевском, который был признан первой звездой пятого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Каролиной».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молний», а российский голкипер отразил все 29 бросков, оформив шатаут.

«Он выручал нас весь год. То большинство получилось скомканным. Соперник нас накрывал, сильно давил. Но у нас появился один шанс, которым мы и воспользовались. А Васи провел еще одну великолепную игру», - приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.