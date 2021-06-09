«Автомобилист» подписал новый контракт с вратарем Галкиным

«Автомобилист» объявил о подписании нового контракта с голкипером Владимиром Галкиным.

Отмечается, что двустороннее соглашение клуба с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года.

«Рад остаться в системе «Автомобилиста» и в прекрасном городе Екатеринбург, буду стараться радовать болельщиков еще больше своей игрой! Сезон нас ждет очень интересный!» - приводит слова Галкина пресс-служба клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Галкин был основным вратарем «Горняка» - в 40 проведенных в ВХЛ матчах он отразил 94% бросков. Также на его счету в прошлом сезоне пять игр за «Автомобилист», а всего в КХЛ он за два года провел 14 матчей.