23 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Айлендерс» дома переиграл «Бостон» - 6:2.

В составе победителей дублем отличился Брок Нельсон. Также по шайбе забросили Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак и Райан Пулок. Вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 25. Другой российский голкипер Илья Сорокин провел встречу в запасе. «Брюинз» ответили двумя голами в исполнении Брэда Маршана.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Айлендерс». Команда из Нью-Йорка вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Тампой-Бэй», обыгравшей «Каролину» (4-1).