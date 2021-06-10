Варламов признан третьей звездой шестого матча серии Кубка Стэнли «Айлендерс» - «Бостон»

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Айлендерс» дома переиграл «Бостон» - 6:2.
Третьей звездой встречи был признан вратарь хозяев Семен Варламов, сделавший 23 сейва.
Второй звездой стал нападающий «островитян» Джош Бейли, сделавший два ассиста. Первой - форвард победителей Брок Нельсон, оформивший дубль.
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Айлендерс». Команда из Нью-Йорка вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Тампой-Бэй», обыгравшей «Каролину» (4-1).
источник: NHL (НХЛ)