Среди номинантов на приз самому ценному игроку сезона НХЛ ни одного россиянина

Пресс-служба НХЛ объявила номинантов на «Харт Трофи» (приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата).

В список претендентов на награду попали нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид, набравший 105 (33+72) очков в 56 матчах, форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который принимал участие в 48 играх и заработал 65 (20+45) очков, и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который с 41 заброшенной шайбой стал лучшим снайпером в регулярке.

Напомним, что приз вручается с 1924 года, и до 1990 года его обладателем становились исключительно канадские хоккеисты.