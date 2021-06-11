Буше продолжит карьеру в «Локомотиве»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что канадский нападающий Рид Буше перешел в ярославский «Локомотив».

«Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат.

Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из «Локомотива». Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно.

Поэтому было принято решение произвести с «Локомотивом» обмен. Мы благодарим Рида Буше за тот вклад, который он внес в наше чемпионство, и желаем ему успешного продолжения карьеры» – передает слова Волкова официальный сайт омской команды.

В минувшем сезоне КХЛ канадский форвард провел 72 матча, с учетом игр плей-офф, и заработал 65 (32+33) очка.