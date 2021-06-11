Бывший форвард «Вашингтона» Майе перейдет в «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» достиг договоренности о заключении соглашения с бывшим форвардом «Вашингтона» Филиппом Майе.
Как сообщает пресс-служба уральского клуба, о подписании контракта с 28-летним канадцем будет объявлено в ближайшие дни.
Отметим, что в минувшем сезоне Майе провел за «Вашингтон» два матча. В составе фарм-клуба «столичных» он отыграл 16 встреч, в которых набрал 21 очко (6+15) при показателе полезности «+12».
Напомним, «Металлург» во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» (2-4).
источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)