НХЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

Пресс-служба НХЛ опубликовала номинантов на звание лучшего тренера сезона.

«Джек Адамс Эворд» могут получить Род Бриндамор («Каролина»), Дин Эвасон («Миннесота») и Джоэль Кенневилль («Флорида»).

Напомним, что «Каролина» выиграла Центральный дивизион и дошла до второго раунда плей-офф, где проиграла «Тампе» (1-4).

«Миннесота» заняла третье место в Западном дивизионе, набрав наибольший процент очков в истории клуба (75 очков в 56 играх) и забрасывая в среднем за матч 3,21 шайбы, что также рекордный показатель. В плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота» уступила «Вегасу» (3-4)

«Флорида» побила аналогичные рекорды для себя, заняв второе место в Центральном дивизионе (79 очков, 3,36 шайбы за игру) и проиграв в первом раунду плей-офф «Тампе» (2-4).