30 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

В первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ «Айлендерс» в гостях переиграли «Тампу-Бэй» - 2:1.

В составе победителей отличились Мэтью Барзал (33-я минута) и Райан Пулок (46). «Лайтнинг» ответили лишь одной шайбой в исполнении Брейдена Пойнта (60).

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31, вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 29 сэйвов. Нападающий «молний» Никита Кучеров сыграл 18 минут и 36 секунд, россиянин отдал ассист. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты и 42 секунды, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч между командами также пройдет в Тампе в ночь на 16 июня, начало игры - в 03:00 по московскому времени.

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