Варламов признан второй звездой первого матча серии между «Тампой» и «Айлендерс»

Пандев забил в 37, но этого не хватило даже для ничьей. Как Австрия сломила гордых македонцев

В стартовом матче в группе С на Евро-2020 австрийская сборная в Бухаресте лишь в концовке доказала свое превосходство над командой Северной Македонии (3:1).