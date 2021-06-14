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14 июня 07:35
автор: Степан Шереметьев

Варламов признан второй звездой первого матча серии между «Тампой» и «Айлендерс»

Голкипер отразил 30 бросков из 31.

В первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ «Айлендерс» в гостях переиграли «Тампу-Бэй» - 2:1.

Вратарь «островитян» Семен Варламов был признан второй звездой матча, россиянин сделал 30 сейвов.

Лучшим игроком встречи стал форвард «Айлендерс» Мэттью Барзал, отличившийся заброшенной шайбой. Третья звезда - нападающий «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, забивший гол.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч между командами также пройдет в Тампе в ночь на 16 июня, начало игры - в 03:00 по московскому времени.

источник: NHL (НХЛ)
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