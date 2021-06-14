Кучеров превзошел Дацюка и поднялся на пятое место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян

В первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ «Айлендерс» в гостях переиграли «Тампу-Бэй» - 2:1.
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отдал голевую передачу и довел количество очков за карьеру в Кубке Стэнли до 114 (41+73).
Форвард обошел Павла Дацюка (113 очков) и вышел пятое место в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ. Кучерова опережают Сергей Зубов (117), Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров сыграл 12 матчей и набрал 19 (5+14) очков.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч между командами также пройдет в Тампе в ночь на 16 июня, начало игры - в 03:00 по московскому времени.