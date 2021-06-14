Варламов и Сорокин повторили достижение 40-летней давности в плей-офф НХЛ

В первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ «Айлендерс» в гостях переиграли «Тампу-Бэй» - 2:1.

Для голкипера «островитян» Семена Варламова эта победа стала четвертой кряду в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Еще один российский вратарь «Айлендерс», Илья Сорокин, также выдал серию из четырех побед подряд на предыдущих стадиях плей-офф НХЛ.

Отметим, что ранее за всю историю Кубка Стэнли было только два случая, когда по ходу одного розыгрыша сразу два вратаря одного клуба одерживали по четыре победы подряд. Первым тандемом были Эдди Джонстон и Джерри Чиверс из «Бостона» в 1972 году, вторым - Фил Майр и Пит Питерс из «Филадельфии» в 1980-м.

Напомним, что счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч между командами также пройдет в Тампе в ночь на 16 июня, начало игры - в 03:00 по московскому времени.