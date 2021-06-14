Семен Варламов: Мы победили «Тампу», так как сыграли в свой хоккей

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомменировал победу своей команды надо «Тампой-Бэй» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

«Мы сегодня неплохо начали. Первый период был хорошим, нам удалось уйти на перерыв при счете 0:0. В матче против такого соперника, как «Тампа», это было важно, потому что они всегда сильно начинают дома. Но мы играли хорошо, в свой хоккей, жестко, и в итоге добились успеха, не допуская глупых удалений», - приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч между командами также пройдет в Тампе в ночь на 16 июня, начало игры - в 03:00 по московскому времени.