«Спартак» может лишиться домашней арены на 90 суток

Домашний стадион «Спартака», в котором красно-белые будут выступать в сезоне-2021/22, могут закрыть на 90 суток. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на телеграм-канал «Оперштаб Москвы».

По информации источника, Объединение административно-технических инспекций города Москвы выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы «Звери», который прошел в «Мегаспорте» 12 июня. Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Спартак» проводил домашние матчи на «ЦСКА-Арене».