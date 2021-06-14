Ниагарский водопад подсветят цветами «Монреаля»

Ниагарский водопад будет подсвечиваться цветами «Монреаля» перед стартом первого матча полуфинальной серии плей-офф с «Вегасом», сообщает пресс-служба Ниагарского парка.

«В поддержку «Монреаль Канадиенс» - последней команде Канады, продолжающей борьбу за Кубок Стэнли в 2021 году, водопад будет подсвечен сегодня вечером красным, белым и синим светом с 9:30 до 22:00, за ночь до того, как клуб начнет свою следующую серию», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что первый матч противостояния состоится на льду «Ти-Мобайл Арены» 15 июня.