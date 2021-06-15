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15 июня 07:14
автор: Степан Шереметьев

«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли, у Романова «-2»

Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арены».

В первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» на своей площадке победил «Монреаль» - 4:1.

В составе победителей отличились Ши Теодор (10- я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк-Нюлен (34) и Ник Холден (51).

Гости ответили лишь одной шайбой в исполнении Коула Кофилда (33). Защитник Александр Романов сыграл 15 минут 11 секунд и завершил матч с показателем полезности «-2». Для россиянина это всего вторая игра в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Следующий матч команды проведут 17 июня.

НХЛ
Кубок Стэнли
Полуфинал
Первый матч

«Вегас» – «Монреаль» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Теодор (Стивенсон, Макнэбб), 9:15

2:0 – Мартинес (Смит, Теодор), 22:18

2:1 – Коуфилд (Перри, Тоффоли), 32:05

3:1 – Янмарк-Нюлен (Уайтклауд, Так), 33:58

4:1 – Холден (Карлссон, Смит), 50:06

Вратари: Флери 28/29 – Прайс 26/30

Счет в серии: 1-0.

источник: «Советский спорт»
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