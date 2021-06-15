«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли, у Романова «-2»

В первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» на своей площадке победил «Монреаль» - 4:1.

В составе победителей отличились Ши Теодор (10- я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк-Нюлен (34) и Ник Холден (51).

Гости ответили лишь одной шайбой в исполнении Коула Кофилда (33). Защитник Александр Романов сыграл 15 минут 11 секунд и завершил матч с показателем полезности «-2». Для россиянина это всего вторая игра в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Следующий матч команды проведут 17 июня.

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