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15 июня 08:25
автор: Степан Шереметьев

Галлан станет новым главным тренером «Рейнджерс»

После неудачного текущего сезона был уволен Дэвид Куинн.

Новым главным тренером «Рейнджерс» станет Жерар Галлан. Об этом сообщает журналист Ларри Брукс.

По информации источника, стороны уже провели переговоры и достигли соглашения.

Напомним, что 57-летний канадский специалист был тренером «Вегаса», когда команда в дебютном сезоне вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону» (3-4). На данный момент Галлан тренирует сборную Канады, которая стала чемпионом мира по хоккею-2021.

Добавим, в прошлом сезоне «Рейнджерс» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

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