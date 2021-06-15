Галлан станет новым главным тренером «Рейнджерс»

Новым главным тренером «Рейнджерс» станет Жерар Галлан. Об этом сообщает журналист Ларри Брукс.

По информации источника, стороны уже провели переговоры и достигли соглашения.

Напомним, что 57-летний канадский специалист был тренером «Вегаса», когда команда в дебютном сезоне вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтону» (3-4). На данный момент Галлан тренирует сборную Канады, которая стала чемпионом мира по хоккею-2021.

Добавим, в прошлом сезоне «Рейнджерс» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.