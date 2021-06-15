Российский форвард Герман Рубцов продлил контракт с «Филадельфией». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на один год. Как сообщил генеральный менеджер «Флайерз» Чак Флетчер, согласно двустороннему договору 22-летний форвард заработает 750 тысяч долларов.

Сезон-2020/21 нападающий провел в аренде в «Сочи». В 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 11 (3+8) очков

Напомним, Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта-2016 под 22-м номером.