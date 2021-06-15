ЦСКА объявил о подписании контракта с бывшим форвардом «Чикаго» и «Флориды» Валльмарком

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о подписании контракта с форвардом Лукасом Валльмарком.

Соглашение с 25-летним шведов, чьи права принадлежали армейцам после драфта-2016, рассчитано на один сезон.

Вилльмарк был выбран на драфте «Каролиной», с которой вскоре подписал трехлетний контракт. Всего в НХЛ 25-летний нападающий, выступавший также за «Флориду» и «Чикаго», провел 187 матчей и набрал 59 (23+36) очков. Помимо этого, он сыграл 112 матчей в фарм-клубе «Каролины» - «Шарлотт Чекерс». В АХЛ нападающий, обладающий мощным броском и хорошим катанием, набирал практически очко за игру - на его счету 41 заброшенная шайба и 60 передач.

Лукас стал пятым шведом в составе ЦСКА и вторым нападающим из НХЛ, перешедшим в команду в это межсезонье. В начале июня ЦСКА заключил контракт c обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира в составе сборной Швеции — нападающим «Калгари» Юакимом Нордстремом.