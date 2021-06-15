Хохлачев возвращается в московский «Спартак»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о возвращении в команду форварда Александра Хохлачева.

Отмечается, что контракт с хоккеистом заключен сроком на один год.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хохлачев выступал за «Авангард», выиграв с клубом Кубок Гагарина. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (11+24) очков, а в плей-офф сыграл в 23 встречах и набрал 5 (1+4) очков.

Добавим, нападающий является воспитанником красно-белых. Он уже дважды выступал за московский «Спартак» - в сезоне-2012/2013, а также с 2017 по 2020 год.