«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» и сравняла счет в серии, у Кучерова хет-трик из ассистов

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» переиграла «Айлендерс» - 4:2.

В составе победителей отличились Брэйден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Нападающий Никита Кучеров провел на площадке 19 минут 3 секунды и отметился хет-триком из голевых передач. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Защитник Михаил Сергачев отыграл 20 минут и 33 секунды, но результативными действиями не отличился.

«Островитяни» ответили шайбами в исполнении Брока Нельсона и Мэтью Барзала. Вратарь Семен Варламов сделал 23 сейва. В первом периоде его подменял Илья Сорокин, отразивший шесть бросков.

Таким образом, счет в серии стал равным - 1-1. Третий матч команды проведут на домашней арене «Айлендерс» в ночь на 18 июня.