Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Айлендерс», Василевский - второй

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» переиграла «Айлендерс» - 4:2.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «Лайтнинг» Никита Кучерлв, оформивший ассистенский хет-трик.

Второй звездой стал голкипер «молний» Андрей Василевский, россиянин отразил 24 броска из 26. Третьей - защитник «Тампы» Виктор Хедман. На счету шведа заброшенная шайба и результативная передача.

Таким образом, счет в серии стал равным - 1-1. Третий матч команды проведут на домашней арене «Айлендерс» в ночь на 18 июня.