Кучеров догнал Зубова в списке самых результативных россиян в истории Кубка Стэнли

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» переиграла «Айлендерс» - 4:2.

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и был признан лучшим игроком встречи.

Теперь в активе форварда стало 117 (41+76) очков за карьеру в Кубке Стэнли. Никита разделил четвертое место в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ с Сергеем Зубовым. Выше них располагаются Александр Овечкин (134), Евгений Малкин (171) и Сергей Федоров (176).

Напомним, что счет в серии стал равным - 1-1. Третий матч команды проведут на домашней арене «Айлендерс» в ночь на 18 июня.