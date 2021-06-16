Василевский сравнялся с Набоковым по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» переиграла «Айлендерс» - 4:2.

Вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Для голкипер эта победа стала 42-й за карьеру в Кубке Стэнли, что является повторением российского рекорда Евгения Набоков. При этом Андрей провел на 15 матчей меньше, чем Евгений - 71 против 86. Тройку лучших замыкает Николай Хабибулин (39).

Напомним, что счет в серии стал равным - 1-1. Третий матч команды проведут на домашней арене «Айлендерс» в ночь на 18 июня.