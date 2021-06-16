СМИ: Нестеров подписал контракт с ЦСКА

Бывший защитник «Калгари» Никита Нестеров перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, зарплата хоккеиста составит 25 млн рублей за сезон. Соглашение рассчитано на один год.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Нестеров провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-10». «Флэймз» заняли пятое место в Северном дивизионе и не попали в плей-офф.

ЦСКА в финале Кубка Гагарина потерпел поражение от омского «Авангарда».