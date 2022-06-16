Лехтеря продлил контракт со «Спартаком»

Финский форовард Йори Лехтеря продолжит свое выступление за московский «Спартак».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, клуб заключил с 33-летним нападающим новый однолетний контракт.

Напомним, что в минувшем сезоне Лехтеря провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 44 (9+35) очка, став лучшим бомбардиром команды. В плей-офф финн в четырех играх отдал две результативные передачи.

Добавим, что «Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина уступил ЦСКА в четырех матчах.