Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на NHL Fan Choice Awards

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лауреатом премии NHL Fan Choice.

Как сообщает русскоязычный сайт НХЛ, 24-летний хоккеист победил в номинации «Европейский прорыв года». Капризов стал первым в голосовании болельщиков с результатом 43,12 процента.

Второе место занял в номинации немецкий нападающий «Оттавы» Тим Штюцле (25,23%), третьим стал финский форвард «Монреаля» Йеспери Котканиеми (17,94%).

Напомним, что Капризов стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» с 51 (27+24) очком в 55 матчах. Россиянин вошел в число финалистов «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку сезона.