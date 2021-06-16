Спецца продлил контракт с «Торонто»

«Торонто» заключил новое соглашение с нападающим Джейсоном Спеццей.

Как сообщается на сайте канадского клуба, контракт с 38-летним форвардом рассчитано на один год. Заработная плата Спеццы составит 750 тысяч долларов.

Напомним, что карьеру в НХЛ канадец начал. Спецца дебютировал в сезоне 2002/2003 за «Оттаву», которая выбрала его под вторым номером на драфте 2001 года.

В минувшем сезоне нападающий набрал 30 (10+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) очков в 7 встречах Кубка Стэнли.