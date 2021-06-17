Вадим Шипачев: «У «Динамо» будет задача выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне

– Вы довольны весенним усилением «Динамо» в лице Вячеслава Войнова, Андрея Педана, Станислава Галиева и Артема Федорова?

– С одной стороны, потеряли Яшку, Кагу, топовых игроков. Но при этом и усилились. Пришел новый главный тренер. Думаю, все новички согласовывались между ним и руководством. Так что работа идет. Будем пытаться налаживать связи – время для этого есть. Я очень жду новый сезон, чтобы стараться играть еще лучше.

– У вас есть понимание, кто из имеющегося на данный момент атакующего состава «Динамо» может заменить в вашем звене Яшкина и Кагарлицкого?

– Да нет. А как? Понимание может быть у главного тренера и руководства. Я игрок. Приду на тренировку – с кем поставят, с теми и буду играть.

– Об Алексее Кудашове существует стереотип как о достаточно системном тренере, не любящем давать слишком большую свободу действий игрокам первых звеньев. Якобы из-за этого у них не сложилось с Кагарлицким в СКА.

– Поживем – увидим. Думаю, у каждого тренера есть свои требования, которые надо выполнять. А дальше как пойдет. Надо хорошо подготовиться к сезону и стараться все это делать.

– Что ждете от следующего сезона?

– У «Динамо» будет задача выиграть Кубок Гагарина в следующем сезоне. Состав у нас будет отличный, а там посмотрим, – сказал Шипачев.

В последний раз московское «Динамо» побеждало в Кубке Гагарина в сезоне 2012/13 - в финале был повержен «Трактор» со счетом 2:4. В минувшем сезоне динамовцы остановились в розыгрыше плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив петербуржскому «СКА» (4:1).