Официально: Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии до 2023 года

58-летний специалист подписал новый контракт сроком до 2023 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает IIHF.

Отмечается, что соглашение включает пункт о возможном переходе Ялонена на работу в клуб НХЛ.

В этом году Финляндия завоевала серебряные медали ЧМ, на турнире в 2019 году Ялонен привел команду к чемпионству.

Напомним, финский наставник также возглавлял сборную Финляндии с 2008 по 2013 года.

В следующем году Финляндия будет хозяйкой чемпионата мира, а также выступит на Олимпиаде в Пекине.



