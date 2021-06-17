Чемпионат мира в 2025 году пройдет в Стокгольме и Хернинге

Шведский Стокгольм и датский Хернинг примут чемпионат мира 2025 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Хернинг будет хозяином матчей одной из двух групп, а также двух встреч четвертьфинальной стадии.

Стокгольм примет матчи другой группы, оставшиеся игры четвертьфинала, а также полуфиналы, матч за третье место и финал.

Напомним, что в этом году чемпионат мира проходил в Риге. Также одним из хозяинов турнира должен был стать Минск, но по требованию спонсоров столицу Белоруссии лишили права принимать чемпионат мира по хоккею.