Василевский установил рекорд по числу побед в плей-офф НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил уникальное достижение в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

В сегодняшней игре россиянин совершил 27 сейвов и одержал в своей карьере 43-ю победу в плей-офф НХЛ. Таким образом, 26-летний голкипер стал лучшим среди российских вратарей по количеству побед в матчах Кубка Стэнли.

Ранее лидерство удерживал Евгений Набоков (42 победы). Тройку лидеров замыкает Николай Хабибулин (39 побед), который также выступал за «Тампу» и стал в 2004 году в ее составе обладателем Кубка Стэнли. Василевский помог «молниям» добыть чемпионство в сезоне-2019/20.