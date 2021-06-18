Василевский стал первой звездой матча «Тампа-Бэй» - «Айлендерс»

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» - 2:1.
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой, он отразил 27 бросков из 28.
Звание второй звезды досталось форварду «молний» Брэйдену Пойнту, отличившемуся победным голом.
Тройку лучших замкнул форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак. На его счету единственная шайба «островитян».
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Четвертый матч будет сыгран в Нью-Йорке в ночь на 20 июня.