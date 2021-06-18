Фарм-клуб «Автомобилиста» сменил название и логотип команды

Как сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга, дублёры теперь будут выступать под брендом «Горняк-УГМК» и представлять Верхнюю Пышму

Домашней площадкой команды продолжит оставаться «Ледовая арена имени Александра Козицына», где коллектив проводил домашние матчи второй части сезона-2020/2021. В Верхней Пышме фарм-клуб «Автомобилиста» будет не только принимать соперников по ВХЛ, но и проводить тренировочный процесс.

«Горняк» был образован в 2012 году. Среди достижений команды из ВХЛ можно назвать выигранный Кубок Регионов 2015/16 и 2016/17 сезонов.