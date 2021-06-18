«Сибирь» объявила о переходе американца Шора

Форвард Ник Шор подписал контракт с новосибирской «Сибирью».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 28-летним американцем рассчитан на один год. Минувший сезон Шор начинал в чемпионате Словакии, затем перебрался в Швейцарию, где с «Цугом» стал чемпионом.

Американец в регулярном чемпионате набрал 27 (8+19) очков в 22 матчах. В 13 играх плей-офф в активе Шора 8 (1+7) очков.

Сезон 2018/2019 форвард провел в КХЛ, играя за магнитогорский «Металлург». В 43 матчах он набрал 21 (5+16) очко.