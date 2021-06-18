Евенко подписал контракт со «Спартаком»

Белорусский защитник Олег Евенко подписал соглашение с московским «Спартаком».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 30-летним хоккеистом подписан до 30 апреля 2022 года.

«Олег — большой защитник оборонительного и силового плана. Успешно компенсирует недостаток скорости дисциплинированной игрой в обороне. Он играет в жесткой манере и способен постоять за партнеров. Одно его присутствие в составе заставляет соперника тщательнее подходить к выбору манеры игры и способов ведения борьбы», — сказал спортивный директор »Спартака» Роман Беляев.

Напомним, что в начале мая Евенко покинул челябинский «Трактор». В минувшем чемпионате защитник отдал две голевые передачи в 43 матчах.