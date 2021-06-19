Журналист Кевин Уикз считает, что российский хоккеист Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА.

«На данный момент переговоры с вероятным новичком года Капризовым и «Миннесотой» похолодели. Насколько я понимаю, он находится в Москве, вполне вероятно, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпиаде», - написал Уикз на своей странице в твиттере.

Напомним, что 24-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли Капризов забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в трех играх.