Официально: Адмирал заявлен в КХЛ следующего сезона

Владивостокский «Адмирал» примет участие в чемпионате КХЛ сезона 2021/2022, сообщается на официальном сайте Лиги

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил договор с игроками и начал погашение долгов перед хоккеистами за сезон 2017/2018 гг.

Это означает выполнение условий дорожной карты для допуска к участию в сезоне 2021/2022. Полный расчет будет произведен до 31 июля текущего года, срок утвержден Советом директоров КХЛ 31 марта 2021 года.

КХЛ дает «Адмиралу» доступ к ЦИБ. Таким образом, клуб сможет подписывать игроков.

«Адмирал» играет в КХЛ с сезона 2013/2014, лучшим достижением стал выход в первый раунд плей-офф.