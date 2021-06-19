НХЛ: в сезоне 2020/21 сыграно уже 23 овертайма - 8-й результат в истории

По данным сайта НХЛ в разделе «Рекорды», этот матч стал 23-м в текущем плей-офф НХЛ, закончившемся овертаймом. На данный момент это 8-й результат в истории.

Рекордными сезонами стали 1992/1993 (»Монреаль» выиграл Кубок Стэнли) и 2019/2020 (»Тампа Бэй Лайтнинг» взяла Кубок Стэнли), когда в общей сложности было сыграно 28 овертаймов.

Современный формат плей-офф (четыре раунда с сериями до четырех побед) действует с сезона 1986/1987.

Напомним, ранее в серии «Монреаль» победил «Вегас» со счетом 3:2, а «Вегас» - со счетом 4:1. Четвертый матч серии между этими командами состоится 21 июня.