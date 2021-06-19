Нападающий Коулман: Кучеров - образцовый профессионал!

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман поделился своим мнением о выступлении нападающего команды Никиты Кучерова.

«Кучеров - примерный профессионал. Он много работает над своей игрой. Неслучайно, пропустив весь регулярный чемпионат, он показывает такой блестящий хоккей в плей-офф. На это было потрачено бесчисленное количество часов »,- цитирует Коулмана официальный сайт НХЛ.

Никита Кучеров выступает за «Тампу-Бэй» с 2013 года. За это врем нападающий стал обладателем Президентского Кубка и выиграл Кубок Стэнли.