Валерий Каменский: Мы будем только рады, если Капризов вернется в ЦСКА

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Минннесоты» Кирилла Капризова в ЦСКА.

«Мы всегда за, когда такие игроки выступают в нашей лиге, в КХЛ. Решение зависит только от самого Капризова. В жизни возможно все. Был Ковальчук, который вернулся в КХЛ – существуют прецеденты. Мы будем рады видеть такого игрока в нашей лиге. Любая команда с удовольствием возьмет его. А тем более для сборной Капризов будет максимально полезен», – цитирует олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший хоккеист, журналист NHL Network Кевина Уикза заявил о том, что переговоры о новом контракте Капризова с «Уайлд» заморожены, поэтому в борьбу за форварда включился ЦСКА.