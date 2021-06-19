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19 июня 21:08
автор: Александр Поволоцкий

Валерий Каменский: Мы будем только рады, если Капризов вернется в ЦСКА

Российский форвард провел один сезон в НХЛ.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Минннесоты» Кирилла Капризова в ЦСКА.

«Мы всегда за, когда такие игроки выступают в нашей лиге, в КХЛ. Решение зависит только от самого Капризова. В жизни возможно все. Был Ковальчук, который вернулся в КХЛ – существуют прецеденты. Мы будем рады видеть такого игрока в нашей лиге. Любая команда с удовольствием возьмет его. А тем более для сборной Капризов будет максимально полезен», – цитирует олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший хоккеист, журналист NHL Network Кевина Уикза заявил о том, что переговоры о новом контракте Капризова с «Уайлд» заморожены, поэтому в борьбу за форварда включился ЦСКА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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