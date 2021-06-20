28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу-Бэй» и сравнять счет в серии плей-офф НХЛ

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» дома выиграли у «Тампы-Бэй» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Джош Бэйли (26-я минута игры), Матью Барзэл (34) и Мэтт Мартин (38).

У «Тампы-Бэй» голы на счету Брэйдена Пойнта (44) и Тайлера Джонсона (47), последнему в том числе ассистировал Никита Кучеров, набравший 24 (5+19) очка в плей-офф.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам, его соотечественник вратарь «островитян» Семен Варламов - 28 и был признан третьей звездой матча.

Таким образом счет в серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут в Тампе 22 июня.