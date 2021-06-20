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28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу-Бэй» и сравнять счет в серии плей-офф НХЛ
20 июня 07:44
автор: Максим Скороходов

28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу-Бэй» и сравнять счет в серии плей-офф НХЛ

Российский голкипер признан третьей звездой встречи.

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» дома выиграли у «Тампы-Бэй» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Джош Бэйли (26-я минута игры), Матью Барзэл (34) и Мэтт Мартин (38).

У «Тампы-Бэй» голы на счету Брэйдена Пойнта (44) и Тайлера Джонсона (47), последнему в том числе ассистировал Никита Кучеров, набравший 24 (5+19) очка в плей-офф.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам, его соотечественник вратарь «островитян» Семен Варламов - 28 и был признан третьей звездой матча.

Таким образом счет в серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут в Тампе 22 июня.

НХЛ

Кубок Стэнли

Полуфинал. 4-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: 1:0 - Бэйли (Нельсон, Бовилье), 25:30

2:0 - Барзэл (Пелеч, Клаттербак), 33:46

3:0 - Мартин (Клаттербак, Пелеч), 37:05

3:1 - Пойнт (Палат, Чернак), 43:45

3:2 - Джонсон (Кучеров, Макдона), 46:43

Вратари: Варламов - Василевский (00:00 - 58:00, 58:48 - 59:28)

Счет в серии: 2-2

источник: «Советский спорт»
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