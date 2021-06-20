Варламов показал второй результат в истории «Айлендерс» по количеству побед в Кубке Стэнли

Победа «Айлендерс» над «Тампой-Бэй» (3:2) в четвертом матче полуфинала плей-офф НХЛ помогла российскому хоккеисту Семену Варламову стать вторым голкипером в истории клуба по количеству побед в Кубке Стэнли, сообщает «Метарейтинг Белоруссия».

На данный момент Варламов 17-й раз победил в матчах в плей-офф НХЛ и повторил результат Гленна Реша.

Лидером по данному показателю является Билл Смитт, у которого 88 побед в составе «Айлендерс» в матчах Кубка Стэнли, таким образом, чтобы стать рекордсменом Варламову нужно победить в плей-офф НХЛ еще 71 раз.

Напомним, что сегодня в матче против «Тампы-Бэй» Варламов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.